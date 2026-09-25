Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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25.09.2026 04:51:01
Astera Labs vs. Marvell Technology: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
The rapid expansion of artificial intelligence (AI) infrastructure has created a surge in demand for specialized connectivity chips. This leads many investors to choose between high-growth Astera Labs (NASDAQ:ALAB) and the more established Marvell Technology (NASDAQ:MRVL).
Astera Labs focuses on high-speed connectivity chips that solve data bottlenecks in AI servers. Marvell Technology provides a broader suite of networking, storage, and custom computing solutions for various data infrastructure markets.
While both companies benefit from the data center build-out, they have different profiles in terms of size, profitability, and market maturity.
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