Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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20.08.2026 00:09:01
Astera Labs vs. monday.com: Comparing Revenue Trends Between These High-Growth Tech Companies
Astera Labs (NASDAQ:ALAB) primarily generates revenue by providing semiconductor-based connectivity solutions for cloud and computing infrastructure.While corporate directors liquidated substantial personal equity holdings, the company advanced the volume production schedule for its fabric switch equipment and recorded a net income margin of 39% for the quarter ended June 30, 2026.monday.com (NASDAQ:MNDY) earns revenue by providing a customizable, cloud-native digital work operating system to diverse global organizations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.at)
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10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
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