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03.08.2026 06:31:29
ASTMAX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ASTMAX hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 66,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ASTMAX ein Ergebnis je Aktie von -1,360 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,11 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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