Astronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Astronics hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Astronics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 211,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at