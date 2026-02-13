Astrotech Aktie
WKN DE: A2H5UH / ISIN: US0464842006
|
13.02.2026 14:21:23
Astrotech Corp. Q2 Loss Drops
(RTTNews) - Astrotech Corp. (ASTC) announced Loss for second quarter of -$3.93 million
The company's bottom line totaled -$3.93 million, or -$2.34 per share. This compares with -$4.01 million, or -$2.45 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 42.3% to $0.15 million from $0.26 million last year.
Astrotech Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.93 Mln. vs. -$4.01 Mln. last year. -EPS: -$2.34 vs. -$2.45 last year. -Revenue: $0.15 Mln vs. $0.26 Mln last year.
