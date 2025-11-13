Asustek Computer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asustek Computer präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,37 USD gegenüber 2,60 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,15 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,69 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at