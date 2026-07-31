Athabasca Oil legte Quartalsergebnis vor

Athabasca Oil lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Athabasca Oil mit einem Umsatz von insgesamt 303,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,90 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at