Ather Energy Private legte Quartalsergebnis vor

Ather Energy Private hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 2,767 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,55 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at