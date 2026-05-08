Atomera legte Quartalsergebnis vor

Atomera lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at