ATX Prime aktuell: Pluszeichen im ATX Prime

So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent fester bei 2 758,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 2 742,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 741,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 723,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 760,93 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 2,82 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Wert von 2 801,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der ATX Prime 2 525,91 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 128,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. 2 638,17 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 3,91 Prozent auf 74,40 EUR), AMAG (+ 3,27 Prozent auf 28,40 EUR), PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR) und DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Addiko Bank (-3,41 Prozent auf 25,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,86 Prozent auf 5,44 EUR) und Polytec (-2,45 Prozent auf 3,59 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Andritz-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 140 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at