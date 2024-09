Aufnahme von 25 disruptiven Technologie-Start-ups in die 10. Kohorte des Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Morgan Stanley (NYSE: MS) gab heute die globale Kohorte 2024 des Inclusive Ventures Lab bekannt, für die 25 Unternehmen aus Amerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ausgewählt wurden. Während der kommenden fünf Monate werden die Unternehmen an einem internen Accelerator-Programm teilnehmen, das die Weiterentwicklung und Skalierung von Technologie- und technologiegestützten Start-ups von der Seed- bis zur Serie-A-Finanzierungsrunde beschleunigt.

Die 25 Start-up-Unternehmen, die aus Tausenden von Bewerbungen ausgewählt wurden, konzentrieren sich auf verschiedene disruptive Technologien in Branchen wie Climate Tech, Einzelhandel, Gesundheitswesen, FinTech, SaaS, Unternehmenssoftware, Verbraucher und Touristik. Viele dieser Unternehmen integrieren KI und Nachhaltigkeit in ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Unternehmen der Kohorte erhalten von Morgan Stanley eine Investition von 250.000 US-Dollar (250.000 Britische Pfund in der EMEA-Region) sowie eine Reihe von Mentoring-Angeboten, einen individuellen Schulungsplan für Unternehmer sowie Ressourcen zur Förderung des Unternehmenswachstums aus dem Ökosystem der Firma, dem interne und externe Partner angehören.

"Angesichts des schwierigen Venture-Capital-Umfelds sind wir stolz darauf, unsere bisher größte Kohorte bahnbrechender Start-ups im Inclusive Ventures Lab willkommen heißen zu können. Wir freuen uns darauf, diese Unternehmen bei der Skalierung ihrer Innovationen und Anstrengungen beim Aufbau einer besseren Welt zu unterstützen", so Selma Bueno, Global Head der Morgan Stanley Inclusive Ventures Group. "Seit dem Start des Inclusive Ventures Lab im Jahr 2017 haben wir unsere Bemühungen Jahr für Jahr erweitert, um einer wachsenden Zahl von Unternehmerinnen und Unternehmern weltweit zum Erfolg zu verhelfen – und dieses Jahr ist es nicht anders."

Die für die Teilnahme an der Kohorte 2024 ausgewählten Unternehmen sind:

Agri-Trak digitalisiert kleine landwirtschaftliche Betriebe mit einer intelligenten Plattform, um Arbeit, Ernteertrag und Kosten in Echtzeit nachzuverfolgen und so Produktivität, Nachhaltigkeit und Rentabilität zu optimieren. (USA)

Beta Financial bietet eine transparente und umfassende Lösung für die Kreditwürdigkeitsprüfung von Kleinunternehmen und verbessert die finanzielle Inklusion und den Zugang zu Kapital durch eine innovative KI-gestützte Technologie. (USA)

Blip Energy entwickelt eine dezentrale Energiequelle, um Nachfragespitzen zu dämpfen, die Energiekosten für Endkunden zu optimieren und die Betriebskosten für Versorgungsunternehmen zu reduzieren. (USA)

Compare Ethics ist eine KI-gestützte Plattform für die Überwachung von Nachhaltigkeitszielen, die Einzelhandelsmarken dabei hilft, die Erstellung präziser ökologischer Aussagen zu vereinfachen, zu optimieren und zu skalieren. (Großbritannien)

Darent ist eine Plattform für die Vermietung von Ferienwohnungen in Saudi-Arabien, auf der Reisende nach Unterkünften mit Fokus auf lokale Erlebnisse suchen können. Die Plattform beinhaltet ein sicheres Zahlungssystem und einer Sachversicherung für Gastgeber. (Saudi-Arabien)

For The Creators ist ein Omnichannel-Marktplatz für zirkuläre Mode, auf dem Frauen hochwertige Kleidung für jede Phase der Mutterschaft mieten und kaufen können. (Großbritannien)

GroceryList ist ein Marktplatz, der Migranten auf der ganzen Welt mit Händlern in Lateinamerika und der Karibik verbindet und ihnen die Möglichkeit bietet, Lebensmittel und andere wichtige Dinge für ihre Familienangehörigen in der Heimat zu kaufen. (USA)

HANX ist eine Plattform für Verbraucherinnen, die medizinisch entwickelte Produkte für die reproduktive Gesundheit von Frauen, verschreibungspflichtige Therapien und Community-orientierte Inhalte zusammenführt. (Großbritannien)

Hire Ground ist eine B2B-Softwareplattform, die es Einkäufern ermöglicht, Drittanbieter zu finden und zu verwalten und zugleich ihre Beschaffungsprozesse zu optimieren. (USA)

Infinite Giving ist eine Fintech-Plattform für gemeinnützige Organisationen, um Geldspenden zu sammeln, Zahlungsmittel zu verwalten und konservativ zu investieren und zu wachsen. (USA)

Juniver ist ein Gesundheitsunternehmen, das KI-Technologie einsetzt, um personalisierte digitale Interventionen für die dauerhafte Überwindung von Essstörungen anzubieten. (Großbritannien)

KSI Vision nutzt die vorhandene KI von Sicherheitskameras in Filialen und Einkaufszentren, um Kundenerkenntnisse in Echtzeit zu generieren und den Umsatz zu steigern. (Uruguay)

Mavity ist ein KI-gestütztes Betriebssystem für Design- und Marketing-Teams, das Unternehmen mit On-Demand-Kreativen verbindet, um die Erstellung von Assets zu optimieren. (USA)

MyARC ist eine Plattform für Produzenten von Fitness-Content, um in großem Maßstab ihre Fans zu trainieren. (Großbritannien)

NÜWIEL liefert E-Mobilitätslösungen für die Städte von heute und morgen. (Deutschland)

OVUM ist eine zentrale Anlaufstelle für Fertilitäts-Wellness und bietet Schulungsressourcen, Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Fruchtbarkeit. (Großbritannien)

Research Grid ist eine Automatisierungs-Engine für Admin-frei klinische Studien. (Großbritannien)

Revere definiert die Art und Weise neu, in der Kapitalallokatoren ihre alternativen Vermögensportfolios verwalten, indem sie KI, Tools zur Workflow-Automatisierung und benutzerdefinierte Berichterstellung einsetzen. (USA)

Route richtet sich an gewerbliche Reinigungsunternehmen und bietet ein Plattform mit Tools für das Unternehmensmanagement, um den Verkauf zu automatisieren, Abläufe zu optimieren, Beziehungen zu Auftragnehmern aufzubauen und die gesamte Reinigungsbranche zu vernetzen. (USA)

Sanarai verbindet die Latino-Gemeinschaft mit psychologischen Fachkräften in Lateinamerika und den USA, um kulturell sensible, spanischsprachige emotionale Unterstützung zu erschwinglichen Preisen anzubieten. (USA)

Soralink nutzt KI und intelligente Sensoren, um Fertigungsunternehmen die Vermeidung von geschäftskritischen Maschinenausfällen zu erleichtern. (Kanada)

Sortile stellt der Textilindustrie ein System bereit, das die Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und das Recycling von Textilien ermöglicht. (USA)

SWYE360 Learning ist ein Datenanalyseunternehmen, das maschinelles Lernen und KI im Bildungssektor einsetzt, um die Effektivität von Software zu messen und Schüler zu erkennen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, die Schulausbildung abzubrechen. (USA)

Tendo Technologies zielt auf die Herausforderungen ab, vor denen aufstrebende Onlinehändler in Afrika stehen, indem es unabhängige Reseller mit Lieferanten zusammenführt. (Ghana)

Zest Equity digitalisiert private Markttransaktionen und entwickelt Tools, um Transaktionen von Unternehmern, Fonds und Investoren zu optimieren und transparenter zu gestalten. (VAE)

Das Programm findet seinen Höhepunkt im Februar 2025 mit einem globalen Demo Day, an dem die teilnehmenden Unternehmen potenziellen Investoren, Geschäftspartnern und Kunden ihre Lösungen vorstellen. Die an der letzten Präsentation teilnehmenden Investmentfirmen verfügten über mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Trockenkapital und zeigten nach dem Event großes Interesse.

Über das Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Das Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) ist ein intensives, fünf Monate dauerndes internes Förderprogramm, das dazu dient, Startups weiterzuentwickeln und zu skalieren. Der Höhepunkt des Programms ist eine Präsentation und ein Demo Day für die Investorengemeinschaft. Im Jahr 2017 gründete Morgan Stanley das MSIVL, vormals bekannt als Multicultural Innovation Lab, um Benachteiligungen bei Finanzierungen für Startup-Gründer abzubauen, die sich nach unseren Erkenntnissen auf mehr als vier Billionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen belaufen.

Über Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine breites Spektrum von Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investment Management anbietet. Die Beschäftigten des Unternehmens, die an 42 Standorten tätig sind, betreuen Kunden in aller Welt, darunter Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen. Weitere Informationen über Morgan Stanley finden Sie unter www.morganstanley.com.

