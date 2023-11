Aufschläge in Moskau: RTS am Nachmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am Mittwochnachmittag.

Um 15:00 Uhr legt der RTS im MICEX-Handel um 0,38 Prozent auf 1 111,44 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,582 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 1 106,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 107,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag heute bei 1 113,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 101,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der RTS seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den RTS bereits um 1,84 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 987,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der RTS noch bei 999,80 Punkten. Der RTS lag vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 1 143,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 15,40 Prozent nach oben. Das RTS-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 113,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Mechel (+ 2,96 Prozent auf 301,68 RUB), TMK (+ 1,84 Prozent auf 226,00 RUB), Surgutneftegas (+ 1,81 Prozent auf 32,64 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,65 Prozent auf 608,70 RUB) und LSR (+ 1,53 Prozent auf 703,60 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen SOLLERS (-1,48 Prozent auf 932,50 RUB), Norilsk Nickel JSC (-1,44 Prozent auf 17 436,00 RUB), Severstal (-1,42 Prozent auf 1 371,80 RUB), Novolipetsk Steel (-1,24 Prozent auf 194,42 RUB) und JSFC Sistema (-1,22 Prozent auf 16,74 RUB) unter Druck.

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 50 830 410 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie sticht im RTS mit einer Marktkapitalisierung von 6,408 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

Die Gazprom PJSC-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Mit 49,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

