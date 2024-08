Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SMI am Donnerstagnachmittag steigen

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:43 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,75 Prozent stärker bei 12 341,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,437 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,130 Prozent höher bei 12 266,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 250,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 347,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 265,72 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 296,74 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Wert von 11 958,67 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 22.08.2023, mit 10 875,68 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,49 Prozent nach oben. Bei 12 434,03 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 4,10 Prozent auf 115,45 CHF), Sika (+ 2,23 Prozent auf 266,20 CHF), Alcon (+ 1,76 Prozent auf 82,20 CHF), Partners Group (+ 1,75 Prozent auf 1 222,50 CHF) und Richemont (+ 1,54 Prozent auf 138,35 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-0,05 Prozent auf 78,60 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 283,30 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 530,50 CHF), Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 4 200,00 CHF) und Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 89,78 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 956 773 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,885 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,58 zu Buche schlagen. Mit 5,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at