Aufschläge in Zürich: SMI notiert am Mittag im Plus

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent höher bei 12 205,01 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,441 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,265 Prozent auf 12 186,35 Punkte an der Kurstafel, nach 12 154,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 176,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 249,28 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 12 037,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 365,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 900,30 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,37 Prozent auf 532,40 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 27,63 CHF), Logitech (+ 0,98 Prozent auf 74,10 CHF), Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 117,55 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 50,26 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-1,79 Prozent auf 129,05 CHF), Nestlé (+ 0,17 Prozent auf 84,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,18 Prozent auf 221,80 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 317,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,19 Prozent auf 520,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 463 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 230,176 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

