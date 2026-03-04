04.03.2026 14:48:38

Augsburger Hauptbahnhof nach Drohung gesperrt

AUGSBURG (dpa-AFX) - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes nach einer Drohung ist der Augsburger Hauptbahnhof derzeit für den Bahnverkehr gesperrt. Der Bahnhof sei evakuiert, Polizeihunde würden das Gelände absuchen, teilte die Polizei auf X mit. Man sei "mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort".

Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg würden wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten. Laut Polizei fahren die Straßenbahnen in Augsburg aber weiter, auch der Autoverkehr ist demnach nicht beeinträchtigt.

Auch der Bremer Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen Bombendrohung geräumt worden. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen, die Züge stehen still, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bahnhof wurde abgesperrt.

Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern./fjm/DP/mis

