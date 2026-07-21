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21.07.2026 12:01:40
AUKTION/Eher moderate Nachfrage nach neuem Bobl
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:
Emission 2,90-prozentige Bundesobligation (Bobl)
mit Laufzeit 8. Oktober 2031
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,722 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,553 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5
Durchschnittsrendite 2,89%
Settlement 23.Juli 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 21, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)
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