Aurubis FY Operating EBT Declines

(RTTNews) - Aurubis AG (NDA.DE) reported fiscal 2024/25 IFRS consolidated earnings before taxes or EBT of 727 million euros, driven by higher metal prices, exceeding 523 million euros, last year. Operating earnings before taxes was 355 million euros compared to 413 million euros, prior year. Operating EBITDA was 589 million euros, a decline from 622 million euros, last year.

For fiscal 2025/26, Aurubis expects operating EBT between 300 and 400 million euros, and operating ROCE between 7% and 9%. In the current fiscal year, Aurubis is targeting balanced free cash flow before dividends.

