Ausblick: Airboss of America veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Airboss of America äußert sich am 13.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 30,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 105,8 Millionen USD gegenüber 153,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,218 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,080 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 437,8 Millionen USD, gegenüber 575,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at