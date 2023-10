Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ally Financial äußert sich am 18.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,799 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ally Financial 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,01 Prozent auf 2,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ally Financial noch 2,02 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,21 USD, gegenüber 6,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 8,29 Milliarden USD im Vergleich zu 8,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at