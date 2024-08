Ausblick: Aptus Value Housing Finance India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aptus Value Housing Finance India wird sich am 01.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aptus Value Housing Finance India noch 2,86 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 27,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,27 Milliarden INR gegenüber 3,15 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,08 INR, gegenüber 12,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 12,79 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,09 Milliarden INR generiert wurden.

