Ausblick: BE Semiconductor Industries NV veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BE Semiconductor Industries NV wird am 25.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,555 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BE Semiconductor Industries NV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,35 Prozent auf 157,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,75 EUR, gegenüber 2,28 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 695,6 Millionen EUR im Vergleich zu 578,9 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

