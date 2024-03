Ausblick: BEAUTY GARAGE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BEAUTY GARAGE präsentiert in der am 07.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass BEAUTY GARAGE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,75 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 15,17 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,43 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 86,23 JPY, gegenüber 68,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 30,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,43 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at