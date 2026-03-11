BuzzFeed Aktie

BuzzFeed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D6BT / ISIN: US12430A3005

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: BuzzFeed gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BuzzFeed wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BuzzFeed ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 72,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 58,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,770 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 187,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 189,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

