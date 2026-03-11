BuzzFeed Aktie
WKN DE: A3D6BT / ISIN: US12430A3005
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: BuzzFeed gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BuzzFeed wird am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BuzzFeed ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 72,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 58,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,770 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 187,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 189,9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BuzzFeed Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: BuzzFeed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: BuzzFeed stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BuzzFeed Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BuzzFeed Inc Registered Shs
|0,77
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.