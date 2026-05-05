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WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: DoorDash legt Quartalsergebnis vor

DoorDash äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

34 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,364 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 38 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,15 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 36,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DoorDash einen Umsatz von 3,03 Milliarden USD eingefahren.

36 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,84 Milliarden USD, gegenüber 13,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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