Evogene Aktie
WKN DE: A0Q7UP / ISIN: IL0011050551
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Evogene gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Evogene wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,270 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 0,4 Millionen USD – ein Minus von 85,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evogene 2,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,500 USD, gegenüber -1,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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