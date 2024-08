Ausblick: Expeditors International of Washington stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Expeditors International of Washington präsentiert am 06.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent auf 2,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,01 USD aus. Im Vorjahr waren 5,05 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 9,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at