Ausblick: Fifth Wall Acquisition A präsentiert Quartalsergebnisse

Fifth Wall Acquisition A lädt am 07.11.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,93 Prozent auf 59,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fifth Wall Acquisition A noch 47,5 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 241,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 167,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at