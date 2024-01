Ausblick: Financial Institutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Financial Institutions wird am 25.01.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,715 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Financial Institutions 0,783 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,1 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 3,66 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 209,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 213,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at