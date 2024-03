Ausblick: Fortuna Silver Mines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortuna Silver Mines lässt sich am 06.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fortuna Silver Mines die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fortuna Silver Mines 0,023 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 57,24 Prozent auf 259,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,257 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 837,2 Millionen USD, gegenüber 889,1 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at