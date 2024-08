Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Indemnity Group LLC Registered A präsentiert in der am 07.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,517 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Global Indemnity Group LLC Registered A noch 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,66 Prozent auf 114,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 386,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 528,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at