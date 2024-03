Ausblick: Goodness Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Goodness Growth lässt sich am 01.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Goodness Growth die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,095 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 24,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,180 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,430 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 88,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 97,2 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at