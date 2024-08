Ausblick: H+H International A-S (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

H+H International A-S (B) wird am 13.08.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,250 DKK. Dies würde einen Gewinn von 96,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem H+H International A-S (B) -7,130 DKK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 740,7 Millionen DKK aus – das entspräche einem Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731,0 Millionen DKK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,410 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -15,190 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,73 Milliarden DKK, gegenüber 2,67 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at