Ausblick: Heba Fastighets Registered B legt Quartalsergebnis vor

Heba Fastighets Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,400 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Heba Fastighets Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 139,1 Millionen SEK im Vergleich zu 146,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK, gegenüber -4,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 553,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 565,7 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

