Ausblick: Hyperfine informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyperfine präsentiert in der am 21.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,181 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hyperfine soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 161,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,650 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,1 Millionen USD im Vergleich zu 6,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at