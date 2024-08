Ausblick: Innovative Solutions and Support gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovative Solutions and Support veröffentlicht am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Innovative Solutions and Support 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Innovative Solutions and Support 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 12,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 62,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Innovative Solutions and Support 8,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,380 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,6 Millionen USD, gegenüber 34,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at