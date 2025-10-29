Ausblick: IntercontinentalExchange Group legt Quartalsergebnis vor

IntercontinentalExchange Group wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,80 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,41 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,83 USD, gegenüber 4,78 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 9,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,08 Milliarden USD generiert worden waren.

