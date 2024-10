Ausblick: KB Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KB Financial wird am 24.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3864,44 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KB Financial 3456,21 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 64,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4.205,12 Milliarden KRW gegenüber 11.955,09 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13180,46 KRW, während im vorherigen Jahr noch 11579,89 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17.127,59 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 47.846,57 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at