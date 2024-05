Ausblick: Komercni Banka AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Komercni Banka AS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 15,45 CZK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,08 Prozent verringert. Damals waren 18,86 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 70,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,79 Milliarden CZK. Dementsprechend gehen die Experten bei Komercni Banka AS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,87 Milliarden CZK aus.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 80,44 CZK, gegenüber 82,67 CZK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 37,58 Milliarden CZK im Vergleich zu 131,19 Milliarden CZK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at