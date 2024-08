Ausblick: Kyoto Financial Group,Inc veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyoto Financial Group,Inc wird am 31.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 47,56 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 50,09 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,52 Prozent auf 31,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 126,71 JPY, gegenüber 106,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 124,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,03 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at