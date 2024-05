Ausblick: Megalith Financial Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Megalith Financial Acquisition A veröffentlicht am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Megalith Financial Acquisition A noch ein Verlust pro Aktie von -0,430 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,72 Prozent auf 15,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,873 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 59,9 Millionen USD, gegenüber 55,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at