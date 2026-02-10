Ausblick: Meritz Financial legt Quartalsergebnis vor

Meritz Financial lässt sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Meritz Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2847,83 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Meritz Financial 1857,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 76,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 820,19 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3.489,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14309,70 KRW, gegenüber 12259,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4.153,17 Milliarden KRW im Vergleich zu 14.026,10 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at