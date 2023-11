Ausblick: Mitsui Mining and Smelting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui Mining and Smelting äußert sich am 10.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,419 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 108,69 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,32 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Mitsui Mining and Smelting für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 142,73 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 183,02 JPY, gegenüber 148,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 612,14 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 651,97 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at