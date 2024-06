Ausblick: Motorcar Parts of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Motorcar Parts of America präsentiert am 11.06.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Motorcar Parts of America in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 198,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 194,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 0,400 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 726,8 Millionen USD, gegenüber 683,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at