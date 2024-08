Ausblick: NCS Multistage zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NCS Multistage wird am 31.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -13,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 28,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 157,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 142,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at