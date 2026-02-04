Netmarble Games Aktie

WKN DE: A2DP5C / ISIN: KR7251270005

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Netmarble Games legt Quartalsergebnis vor

Netmarble Games lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Netmarble Games die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Netmarble Games für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 489,20 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2024,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 13,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 737,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 649,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3667,50 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 313,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.778,33 Milliarden KRW, gegenüber 2.663,78 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

