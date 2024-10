Ausblick: New Oriental Education Technology Group präsentiert Quartalsergebnisse

New Oriental Education Technology Group veröffentlicht am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte New Oriental Education Technology Group 0,780 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,72 Prozent auf 11,25 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte New Oriental Education Technology Group noch 8,61 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 HKD, gegenüber 1,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 40,69 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,74 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at