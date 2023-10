Ausblick: New Oriental Education Technology Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

New Oriental Education Technology Group stellt am 24.10.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,623 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,377 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll New Oriental Education Technology Group nach den Prognosen von 6 Analysten 7,91 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,85 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 HKD, gegenüber 1,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 29,90 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,38 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at