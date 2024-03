Ausblick: Nine Energy Service gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nine Energy Service wird am 07.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,350 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,288 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nine Energy Service in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 142,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,885 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 609,2 Millionen USD im Vergleich zu 593,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at