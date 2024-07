Ausblick: Nordic Entertainment Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Entertainment Group Registered B präsentiert in der am 18.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 SEK gegenüber -22,850 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,46 Milliarden SEK – ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordic Entertainment Group Registered B 4,59 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,012 SEK, gegenüber -37,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 18,37 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,57 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at