Ausblick: Okuma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Okuma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 166,56 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 165,15 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,21 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 620,30 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 615,95 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 227,73 Milliarden JPY, gegenüber 227,64 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at